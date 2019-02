K takovému úhrnu srážek „nedochází jednou za 20 let, je to událost, která se vyskytne jednou za 100 let,” řekla v sobotu premiérka Queenslandu Annastacia Palaszczuková.

Tropický sever australského kontinentu je v tomto období zvyklý na monzunové deště, nicméně v posledních několika málo dnech spadlo na některá místa tolik vody, co v průměru za celý rok.

Crocodiles spotted in suburban streets after 'once-in-a-century floods' hit Australia (via @thejournal_ie ) https://t.co/vbQMk7k2nP

Krokodýl v Townsville

„Lze spatřit krokodýly, jak přecházejí ulice, a když voda opadne, krokodýli se mohou objevit na nezvyklých místech, jako jsou malé zavlažovací nádrže nebo studny,” řekla queenslandská ministryně životního prostředí Leeanne Enochová. „Stejně tak i hadi jsou dobří plavci a mohou se nečekaně vynořit.”

Australia floods: Crocodiles seen in 'once in a century' waters https://t.co/4ihafyz7pg pic.twitter.com/xqKv0BY9EB