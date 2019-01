Jiří Rokošt, Právo

Trumpa už totiž dopálila série jeho nepřesných a zmatečných vyjádření v televizi a následných oprav a vysvětlování, jež prezidentově obraně škodí a prohrávají mu bitvu o veřejné mínění, sdělila s odvoláním na své zdroje v administrativě televize CNN.

Podle nich prezident dochází k závěru, že Giuliani mění titulky k horšímu, a nadhodil proto možnost, že by měl v televizi vystupovat méně, aspoň na čas. K témuž došli i četní Trumpovi externí právní poradci.

Faktem je, že Giuliani v poslední době zavdal několikrát důvod k mediální bouři. Nejnověji minulou neděli, když ve studiu televize NBC najednou zcela změnil oficiální posloupnost Trumpova úsilí o stavbu mrakodrapu v Moskvě.

Poradci se bojí, že jde do televize opilý

Řekl totiž, že to trvalo až do listopadu 2016, tedy do měsíce prezidentských voleb, a možná i po nich, z čehož plyne, že mohl být Rusy vydíratelný. Trump to přitom popírá. To vyvolalo pozdvižení a Giuliani se jej snažil horko těžko mírnit slovy, že jde čistě o jeho hypotézu.

Odchýlil se i od Trumpova oficiálního odmítání jakéhokoli volebního spolčování s Rusy proti soupeřce demokratce Hillary Clintonové, když prohlásil, že nikdy neřekl, že k součinnosti nedošlo, ale že Trump se v tom určitě neangažoval.

Někteří poradci dokonce doporučují, aby se Giuliani už vůbec neúčastnil rozhovorů ve večerních pořadech, jelikož podle nich na ně přichází poté, co si přihnul pár sklenek. Giuliani loni v květnu pro webový časopis Politico popřel, že by pil. „Mohu si dát drink k večeři. Rád popíjím s doutníkem,“ řekl tehdy.

„Rudy vykonal dobrou práci v televizi, při odrážení útoků i určování obrany prezidenta. Nyní je ale čas být přesný, už nejde být neřízený,“ soudí Sam Nunberg, bývalý činitel Trumpova volebního štábu.