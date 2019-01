Při výbuchu a následném kolapsu budovy bylo nejméně devět lidí zraněno, z nich sedm záchranáři převezli do nemocnice. O jejich stavu nejsou žádné informace.

Výbuch rovněž poškodil tři sousední domy a několik zaparkovaných aut. Podle televize RTL News policie evakuuje okolí, nad místem neštěstí se pohybují záchranářské vrtulníky.

#BREAKING Multiple casualties reported after an explosion caused a residential building to collapse in the Hague. pic.twitter.com/ZMWwD7LV7I