Ekonomové upozornili, že pokud se spor o financování potáhne až do února, mohou Američané přijít až o 140 miliard dolarů (přes tři biliony korun) na daňových přeplatcích. Někteří nejmenovaní vysoce postavení vládní úředníci deníku The Washington Post přiznali, že tento problém si Trumpova administrativa uvědomila teprve minulý týden a nyní zjišťuje, jak široký dopad její kroky mohou mít.

Díky přiškrcenému financování vládních úřadů přišlo o peníze ministerstvo financí nebo zemědělství, které má na starosti právě potravinovou pomoc pro nejchudší. Ta je navíc mezi vládními programy raritou, neboť je financována vždy na jeden rok dopředu a podléhá schválení Kongresem, ale každý rok se automaticky obnovuje, připomíná deník.

Kongres schválil finance na potravinovou pomoc jen do konce ledna a jeho rezervy nepokryjí ani dvě třetiny únorových plateb. Ministerstvo zemědělství v rámci programu rozdělí každý měsíc pomoc za 4,7 miliardy dolarů (105 miliard korun), ukazují poslední dostupná data z loňského září. Pokud bude financování vlády zablokované až do března, nezbudou na nejchudší už žádné peníze.

Lidé budou hladovět, tvrdí demokraté



„Zjišťujeme, co s tím můžeme dělat,” řekl deníku Tim Murtagh, mluvčí ministerstva zemědělství. Podle něj by bylo nejlepší, kdyby Kongres schválil peníze navíc zvláštním zákonem, který by dostal prezident k podpisu. V současné době je kvůli sporu o financování vlády doma zhruba 95 procent zaměstnanců, kteří mají výplatu potravinové pomoci na starosti.

„Pracující lidé v této zemi budou hladovět,” tvrdí demokratická poslankyně Rosa DeLaurová. Zastavení programu by postihlo nejen rodiny, které tuto pomoc využívají, ale i prodejce potravin, u kterých lidé tyto dávky utrácejí.

Mezitím na ministerstvu financí zjišťují, jak si poradí se záplavou žádostí o vrácení daňových přeplatků, které dorazí v únoru. V současnosti je doma bez výplaty zhruba 90 procent zaměstnanců finančních úřadů. Loni mezi koncem ledna a březnem vrátily finanční úřady na přeplatcích 147,6 miliardy dolarů (3,3 bilionu korun) zhruba 49 milionům domácnostem, připomíná Washington Post.

Pokud letos v tomto termínu přeplatky nedorazí na účtu, může to mít dopad i na americkou ekonomiku. Řada obyvatel totiž přeplatky vzápětí utratí.

Americký prezident Donald Trump v úterý večer v televizním projevu prohlásil, že „na žádost demokratů” souhlasí s tím, že jižní hranici USA s Mexikem nebude chránit betonová zeď, ale ocelová bariéra. Dál ale trvá na sumě 5,7 miliardy dolarů (přes 127 miliard korun), za kterou se postaví. [celá zpráva]