Pavol Minarik, Právo

Georgette Mosbachertová, nová velvyslankyně Bílého domu ve Varšavě, se při nedávném předávání pověřovacích listin zavázala, že „do konce roku 2019 bude tato vízová povinnost zrušena“. Zároveň dodala, že se už nechce stydět za současný stav před Poláky, které považuje za klíčové spojence Washingtonu ve středoevropském regionu.

Zda se kvůli vízům bude velvyslankyně červenat také za rok, se teprve uvidí. I přes dobré úmysly Mosbachertové ne všechno v této záležitosti závisí na ní. V podobném duchu jako ona se v uplynulých letech vyjadřovali v podstatě všichni její předchůdci a skoupí na sliby o zrušení viz nebyli ani američtí prezidenti. Přesto platí vízová povinnost pro Poláky dodnes.

Když George W. Bush nastoupil v lednu 2001 do Bílého domu, prohlásil, že „Polsko patří k největším přátelům a spojencům USA“. Následně všichni polští prezidenti a premiéři při návštěvě ve Washingtonu slyšeli, že „zrušení vízové povinnosti pro Poláky je už jen otázkou času“.

Polsko je jedinou zemí schengenského prostoru a Visegrádu s povinnými vízy do USA V roce 2017 se o víza do USA ucházelo více než sto tisíc Poláků Téměř šest procent z nich neuspělo Za přijetí žádosti o vízum platí Poláci 160 dolarů (3594 korun) V případě neudělení propadají ve prospěch USA

Dlouho se však nic nedělo, až dokud Bush neoznámil, že od října 2008 víza do USA už nebudou potřebovat Česko, Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko a že „Polsko se k nim přidá hned, jakmile splní požadované podmínky“.

Jaké? K tomu, aby USA zrušily kterékoliv zemi vízovou povinnost, nesmí počet zamítnutých žádostí překročit tři procenta, avšak z polských žadatelů tehdy neuspělo přes deset procent.

Slibovali Bush, Obama i Trump

Bushe v roce 2009 vystřídal Barack Obama, který o rok později prohlásil, že „vstupní víza Poláků do USA budou zrušena nejpozději do roku 2012“. Ta však navzdory opakovaným příslibů nakonec přežila dvě jeho volební období, která skončila v lednu 2017.

Když se Donald Trump ucházel o nejvyšší úřad Spojených států, na předvolebním setkání s představiteli desetimilionové komunity Polonia, jak je označována komunita Američanů s polskými kořeny, prohlásil, že pokud se stane šéfem Bílého domu, „do dvou týdnů po složení prezidentského slibu zruší vízovou povinnost pro Poláky“.

Uplynuly však nikoli dva týdny, ale takřka dva roky a nic se nezměnilo. Počet zamítnutých žádostí Poláků je těsně pod hranicí šesti procent, tedy dvojnásobně vyšší, než dovoluje zákon. Ten nikdo nehodlá měnit. A obejít ho nemůže žádný prezident, Trumpa nevyjímaje.

Navíc je tu ještě jeden problém, o kterém se v Polsku téměř nemluví. „Naši krajané často zůstávají žít a obvykle i pracovat v USA i po skončení platnosti víz a tato skupina vůbec není zanedbatelná,“ upozornil Adam Balcer z varšavského institutu Demos Europa.

Klobásy nezabraly

Polákům odjakživa velmi záleželo na možnosti jezdit volně do USA. Protože se však věci dlouhodobě nehýbaly, polský velvyslanec v USA Ryszard Schnepf uspořádal v roce 2013 na ambasádě ve Washingtonu velkou hostinu v naději, že to pomůže.

Pozval na ni viceprezidenta Joa Bidena, ministra obrany Chucka Hagela a řadu představitelů Kongresu a Senátu. Všichni si pochutnali na tradiční polské klobáse, šunce i pirozích. „Vychválili je sice do nebes, ale jako argument na zrušení viz to nestačilo,“ ironizovala to polská média.