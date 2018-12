Irská pojistka aneb Jak zabránit vzniku pevné hranice mezi Irskem a Severním Irskem: pokud by EU s Londýnem neuzavřely dohodu o volném obchodu do konce roku 2020, vznikl by společný celní prostor EU s Británií a pro Severní Irsko by platila některá pravidla jednotného trhu EU – nemohlo by tak uzavírat samostatně dohody a řídilo by se pravidly EU, i když by o nich nemohlo hlasovat.