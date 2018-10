Případy vyvolaly u veřejnosti obavy, že za deformace může být zodpovědný toxin přítomný ve vodě, jídle či ve vzduchu. Výsledky vyšetřování by měly být známy do tří měsíců.

Francouzský úřad, který má na starosti veřejné zdraví, informoval, že identifikoval 11 nových případů dětí narozených s deformacemi v letech 2000 až 2014 v oblasti Ain na východě Francie poblíž hranic se Švýcarskem. Již dříve bylo známo ze stejného regionu sedm podobných případů z let 2009 až 2014.

Malformace u narozených dětí se objevily rovněž ve dvou oblastech na západě Francie: čtyři případy jsou známy z departementu Morbihan z let 2011 až 2013 a tři ze sousední oblasti Loire-Atlantique z let 2007 a 2008.

Mohlo by to mít souvislost s životním prostředím. Je možné, že je to kvůli tomu, co ty ženy jedly, pily nebo dýchaly. Agnes Buzynová, francouzská ministryně zdravotnictví

„Chci znát pravdu, myslím, že všichni Francouzi to chtějí,” uvedla ministryně zdravotnictví. „Mohlo by to mít souvislost s životním prostředím. Je možné, že je to kvůli tomu, co ty ženy jedly, pily nebo dýchaly,” dodala.

Dřívější výzkum z počátku října ukázal, že výskyt deformací končetin u novorozenců v západní Francii není vyšší než v jiných částech země, teď se ale provádí mnohem rozsáhlejší prošetřování všech případů.

Podobné problémy byly i v minulosti



Co za poškozenými končetinami u miminek stojí, zatím není jasné. Podle některých odborníků na životní prostředí jsou na vině pesticidy či jiné chemické látky - případy totiž pocházejí ze zemědělských oblastí. Žádné důkazy pro jejich tvrzení ale zatím neexistují. Může jít rovněž o genetické vady.

Agentura AFP v této souvislosti připomněla aféru z 50. a 60. let minulého století, kdy se po celém světě narodily tisíce dětí se znetvořenými končetinami nebo zcela bez rukou či nohou. Jak se následně zjistilo, na vině byl lék thalidomid, který se používal na nevolnost v těhotenství. Stažen byl v roce 1961.