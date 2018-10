Pavol Minárik, Právo

„Poté, kdy skandály duchovních sexuálně zneužívajících děti začaly intenzivně explodovat v jednom a pak ve druhém koutě světa, je možné očekávat, že tato časovaná bomba dříve či později vybuchne i v Polsku,“ prohlásil Robert Nowak, varšavský právník a publicista zabývající se odhalováním sexuálního násilí na polských dětech a mladistvých.

Možná i v Polsku se dá mluvit o tisících ukřivděných dětí a nezletilých týdeník Polityka

„Možná i v Polsku se dá mluvit o tisících ukřivděných dětí a nezletilých. To je nejen morální, ale i právní a duchovní katastrofa,“ upozornil týdeník Polityka.

Polští biskupové až na několik výjimek dosud úplně přehlíželi či tutlali problém, už i v této katolické zemi pojmenovaný jako tichý holokaust 21. století.

Varšavský arcibiskup Artur Hoser si vůbec nemyslí, že „pedofilů mezi kněžími je více než mezi jinými profesemi v Polsku“. Stejně jako další vysocí katoličtí hodnostáři ani on nevidí důvod k panice a ani potřebu, aby se církev soustředila na radikální kroky k odstranění tohoto výjimečného zla. Z úst arcibiskupa Josefa Michalika zaznělo před časem dokonce tvrzení, že vinu za pedofilii nesou děti, protože přivádí kněze do pokušení a ti se vlastně stávají oběťmi.

Naprosto odlišné stanovisko vyjadřují představitelé občanských sdružení bojujících proti pohlavnímu zneužívání těch nejbezbrannějších, ale i známé autority. „Vůbec si nemyslím, že pedofilů mezi duchovními je stejné množství jako např. mezi zedníky či tankisty, a už vůbec, že mají stejně snadný přístup k dětem,“ reagoval režisér Wojciech Smarzowski, jehož film Klérus, který pojednává také o pedofilii, uvedli minulý týden do polských kin.

Trailer k filmu Klérus

Zároveň dodal, že kněží pedofilové snadno od dětí získávají informace, které jim vzápětí slouží k perfidním cílům končícím často jako sexuální zločiny páchané na těch, kteří se neumí bránit. „Obětem namlouvají, že to, co na nich páchají, není žádný hřích, že je jen učí něco nového, a uvádějí tak do světa neznámých poznání a zkušeností,“ odhaluje zvrhlé kroky Nowak.

Polská hierarchie tají vše, co jen jde

Kolik kněží v Polsku sexuálně zneužívá děti, není veřejně známo. Církevní hierarchie na pokyn Vatikánu by sice měla registrovat kněze, kteří se dopustili pedofilních činů, a nahlásit jejich jména Svatému stolci, ale nejen veřejnost, ale i justici o tom odmítá informovat.

Polský investigativní novinář Tomasz Sekielski předpokládá, že „na jednoho pachatele připadají průměrně čtyři oběti, což je dohromady 2700 postižených pedofilními kněžími“. Jde však pouze o teoretický odhad, protože prakticky může být tento počet podstatně vyšší.

Oběti, dnes už dospělí lidé, začínají čím dál častěji a veřejně mluvit o křivdě, kterou na nich duchovní spáchali. Někteří se k tomuto kroku odhodlávali dlouho, jiní se cítí natolik ponížení, že k tomu, co zažili, se už nechtějí vracet.