ČTK

Vyšetřování by se mělo zabývat jen „současnými důvěryhodnými obviněními” a musí být dokončeno do týdne, citovala z prohlášení výboru agentura Reuters. Stejně hovořil i Trump. Jak uvedl, vyšetřování „musí mít omezený rozsah a musí být dokončeno za méně než jeden týden”. O kandidatuře bude definitivně rozhodovat plénum Senátu, to ale nejspíš své hlasování kvůli vyšetřování FBI o týden odloží.

S požadavkem na vyšetřování vystoupil ještě před pátečním hlasováním ve výboru republikánský senátor Jeff Flake, který ještě ve čtvrtek váhal, zda Kavanaugha podpoří. Prohlásil, že by bylo správné, aby veškerá obvinění proti kandidátovi prozkoumala FBI.

Jak poznamenala britská zpravodajská stanice BBC, Flake svým požadavkem odkladu naznačil, že by v plénu Kavanaugha nemusel podpořit, jestliže nedojde právě k vyšetřování FBI. Stejně jako on by se pak mohli zachovat i další váhající senátoři a kandidaturu Kavanaugha zamítnout.