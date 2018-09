K nehodě prezidentské kolony mělo dojít blízko moldavského města Straseni, které leží přibližně 15 kilometrů od hlavního města Kišiněv.

Podle záznamu z palubní kamery jednoho z aut kolony nehodu způsobil protijedoucí nákladní vůz, který se na silnici vymkl kontrole. Jedno z aut po srážce skončilo překlopené.

President of Moldova Igor Dodon, involved in a car accident. He is currently hospitalized https://t.co/5xV6orhLzq pic.twitter.com/c2IMQpR3zu via @aiurellius #Moldova