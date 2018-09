rm, ČTK, Právo

Trump tehdy Kaepernicka kritizoval a doporučil vyhazov všech hráčů, kteří nerespektují vlajku. „Firma Nike spoluprací s tímto hráčem vysílá hodně zlý signál, neměla to dělat. Ale i když nesouhlasím a nic podobného bych neudělal, ukazuje to i kvalitu naší země. Tady máte svobodu dělat i to, v čem s vámi druzí nesouhlasí,“ dodal prezident.

Akcie výrobce sportovního oblečení a obuvi se po kritice propadly o 3,2 procenta.

Na sociálních sítích se rovněž objevily nesouhlasné reakce pod hesly #BoycottNike a #JustBurnIt a záběry hořících tenisek Nike.