tov, Novinky

Karrenbauerová řekla v sobotu v rozhovoru pro německá a francouzská média, že mnoho členů CDU podporuje buď znovuzavedení vojenské služby, nebo rok veřejných prací, informovala agentura Reuters. O jaký typ prací by se přesně mělo jednat, strana zatím zvažuje v rámci příští předvolební kampaně.

„Pokud uprchlíci absolvují takový rok služby, ať už dobrovolně či povinně, pomohlo by to jejich integraci v zemi a do společnosti. Místní by díky tomu uprchlíky žijící mezi námi lépe přijímali,“ tvrdí Kramp-Karrenbauerová. Ta je od roku 2011 ministerskou předsedkyní spolkové země Sársko. Je blízkým spojencem Merkelové a podle některých by se mohla stát její nástupkyní na místě kancléřky.

Merkelová se v roce 2015 rozhodla otevřít cestu do Německa uprchlíkům hlavně z Blízkého východu. Její politiku část Němců nepřijala a stoupla podpora pravicových stran jako Pegida nebo Alternativa pro Německo, které jsou nyní hlavními opozičními silami.

Ministerstvo obrany vojnu raději nechce



Zmíněné obnovení vojenské služby je přitom více kontroverzní krok, který by se případně měl týkat uprchlíků i Němců. Německo zrušilo povinnou vojnu po 55 letech v roce 2011.

Ministerstvo obrany ale tento týden prohlásilo, že obnovení vojny nepodporuje kvůli vysokým nákladům a obtížné integraci odvedenců do profesionální armády.