mcm, Právo

Světová média podle webu listu The South China Morning Post zdůrazňují, že připomíná americkou stíhačku F-5F Tiger ze 70. let. Íránská státní televize zveřejnila záběry, jak prezident Hasan Rúhání sedí v kokpitu letadla, Rúhání sám řekl, že nový stroj posílí odstrašovací kapacity země při konfrontaci s USA.

Dodal, že íránský obranný program se zaměřuje na odstrašení USA. „Nepřítel by měl vidět, jak drahý by byl vpád do Íránu,“ řekl.

Íránská agentura Tasnim označila Kowsar za stíhačku čtvrté generace s pokročilou avionikou a víceúčelovým radarem. Zdůraznila, že stroj je „na sto procent domácího původu“ a že již brzy bude schopen provádět krátké akce. Pro srovnání: americké stroje F-35 Lightning II a F-22 Raptor od firmy Lockheed Martin stejně jako čínský letoun J-20 jsou považovány za stíhačky páté generace kvůli svým silným počítačům i schopnostem unikat odhalení pomocí radarů.

Nová íránská stíhačka Kowsar

FOTO: Profimedia.cz

Íránská státní televize oznámila, že kowsar již prošel úspěšnými testy. Ukázala také, jak stroj stojí na ranveji před prvním veřejným startem. Stroj už v sobotu ohlásil ministr obrany Amir Chatámí, který řekl, že stíhačka bude veřejnosti představena dnes. Další detaily však neoznámil a místo toho se zaměřil na vývoj íránských raket, které označil za hlavní prioritu země.

Řekl jen, že íránský obranný program je motivován vzpomínkami na raketové ostřelování za války s Irákem v 80. letech a opakovanými hrozbami ze strany USA i Izraele, že v přístupu k Íránu jsou „na stole všechny možnosti“.

Íránské letectvo má dnes několik desítek stíhaček. Vedle ruských suchojů používá i zastaralé americké stroje F-4, F-5 a F-14. Ty byly získány ještě před islámskou revolucí v roce 1979. Americká stíhačka F-5F Tiger vzlétla poprvé v roce 1974. Byla to varianta bojového letadla F-5, vyvinutého v padesátých letech.