Ruský prezident dorazil na svatbu ministryně s několika kozáckými zpěváky, kteří novomanželům zazpívali. Putin si při veselce s 53letou Kneisslovou, oděnou v tradičním rakouském dirndlu, krátce zatančil pod dohledem snad všech přítomných kamer a fotoaparátů.

Putinova přítomnost vzbudila řadu negativních ohlasů. Kritici upozorňovali, že v době, kdy se Rusku udělují sankce, je to velmi překvapivý krok.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz, který se svatby rovněž zúčastnil, nicméně uvedl, že se považuje za člověka, který vztahy s Moskvou vylepší.

Pod palbu kritiky se nejvíce dostala sama Kneisslová (nezávislá za FPÖ), která Putina pozvala. Jörg Leichtfried z opozičních sociálních demokratů označil její rozhodnutí za obzvlášť nešťastné, když má zrovna Rakousko předsednictví v Evropské unii. Pozvání podle něj podkopává postoj západu k Putinovu jednání například ohledně anexe Krymu nebo podpory syrského prezidenta Bašára Asada.

Také sociálnáí demokrat Andreas Schieder nad pozváním ruského prezidenta pozdvihl obočí. „Jak může rakouské předsednictví v Evropské unii obstát, když se neslučuje se zájmy rakouské vlády a ministryně zahraničí a kancléř jsou očividně nakloněni jiné straně?“ ptal se politik.

Rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová při svatbě s Wolfgangem Meilingerem

FOTO: Pool, Reuters

„Svatba je soukromá věc. Ale když na ni pozvete Vladimíra Putina, nejste už politicky neutrální. Od teď nemůže být Rakousko mediátorem na Ukrajině. Tečka,“ tweetovala ukrajinská politička Hanna Hopková.

Wedding is a private thing. However it goes without saying: if you invite Vladimir Putin to your wedding, you are not neutral anymore. From now on, Austria can’t be a mediator in Ukraine. Period. @sebastiankurz @AustriaInUA