Skupina SOS Méditerranée, která Aquarius provozuje společně s Lékaři bez hranic (MSF), v podvečer na twitteru uvedla, že všechny přepravované osoby se vylodily.

Při vyloďování uprchlíků pomáhala maltská armáda. Po ukončení lékařské prohlídky budou migranti převezeni do přijímacího centra, kde budou rozděleni podle zemí, které v úterý oznámily, že uprchlíky přijmou. Jde o Francii, Německo, Lucembursko, Portugalsko a Španělsko.

UPDATE The 141 rescued people have arrived at a port of safety today after being rescued by the #Aquarius team last Friday. The disembarkation at the port of La Valletta, Malta, is now complete. pic.twitter.com/cFRrqWXyKn