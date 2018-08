ČTK

„To (přijetí Gruzie do NATO i bez Abcházie a Jižní Osetie) by mohlo vést k potenciálnímu konfliktu, nade vší pochybnost, protože pro nás Abcházie a Jižní Osetie jsou samostatné státy, s nimiž máme přátelské vztahy, jakož i státy, v nichž jsou naše vojenské základny. Pokud na ně jiná země hledí jako na své území, chápeme, že to může vést k velice vážným následkům,” řekl Medveděv deníku Kommersant.

Doufá, že NATO to pochopí



„Doufám, že vedení NATO přece jen pochopí, že nemá v tomto směru nic podnikat,” řekl ruský premiér a varoval, že Rusko chápe rozšiřování aliance jako své „absolutní ohrožení”.

Snaha přijmout Gruzii do NATO je podle Medveděva „naprosto neodpovědná” a jde o „ohrožení míru”, protože Gruzie hledí na „jistá území, z ruského hlediska státy, jako na svá”.

Přijetí země s nevyřešenými územními spory do aliance by mohlo „vyprovokovat strašlivý konflikt”, a tak nedokáže pochopit, k čemu by to bylo dobré. Zrovna tak by se prý do NATO dalo přijmout Kosovo, anebo mezinárodně neuznaná Severokyperská turecká republika.

Bojí se jaderných zbraní u hranic



Medveděv rovněž uvedl, že Rusko nemůže přistupovat lhostejně ke skutečnosti, že NATO na rozdíl od Varšavské smlouvy nadále existuje, rozšiřuje se a snaží se zapojit do aliance čím dál více zemí.

„Státy NATO, ať říkají naši kolegové z aliance cokoli, stejně hledí na Rusko jako na potenciálního protivníka. Je naprosto zjevné, že jejich vojenské možnosti, včetně jaderné triády, míří na Ruskou federaci. To je bohužel fakt,” řekl ruský premiér.

„A když se prstenec okolo naší země začíná svírat a množství zemí v NATO se stále zvětšuje a zvětšuje, nemůže nás to neznepokojovat. Protože v tomto případě jde nejen o strategické jaderné síly, ale i o taktické jaderné zbraně, které při přiblížení k ruským hranicím dostávají strategické kvality, jakož i o nejaderné prostředky, které v současnosti jsou vzhledem k vysoké přesnosti s to způsobit ohromné škody,” vysvětlil šéf vlády.