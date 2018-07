Novinky, ČTK

Papež podle sobotního prohlášení obdržel McCarrickův rezignační dopis v pátek večer. Rezignaci přijal a nařídil McCarrickovi, aby se do uskutečnění církevního procesu věnoval modlitbám a pokání v domě, který mu bude určen.

Tak rychlý postup je v církevních kruzích neobvyklý a překvapivé je také to, že papež zbavil úřadu tak vysoce postaveného člena církve, a navíc ještě předtím, než obvinění oficiálně prošetří příslušné orgány.

„Důležité je, že McCarrick již není kardinálem. To znamená, že bez ohledu na to, jak důležité a prestižní postavení konkrétní člověk zastává, bude se muset z obvinění ze sexuálního zneužívání muset zpovídat. Takovou zprávu jsme vyslali do světa,” řekl novinářům z televize Reuters mluvčí Vatikánu Greg Burke.

Chlapci se připravovali na kněžskou dráhu

Skandál odstartovalo obvinění, že McCarrick před více než 50 lety sexuálně zneužil šestnáctiletého chlapce. Americké církevní úřady minulý měsíc došly k závěru, že nařčení je založeno na důvěryhodných informacích.

Mezitím byla proti kardinálovi vznesena další podobná obvinění ze sexuálního zneužívání - jedno se týká jedenáctiletého chlapce a dalších několik mladých mužů, které údajně McCarrick obtěžoval v době, kdy se připravovali na svou kněžskou dráhu.

Sám kardinál se vyjádřil jen k prvnímu zveřejněnému případu a řekl, že si nevzpomíná na nic z toho, co je mu dáváno za vinu. Deník The New York Times minulý týden napsal, že dvě diecéze v New Jersey poskytly v letech 2005 a 2007 finanční vyrovnání dvěma mužům, kteří McCarricka obvinili ze sexuálního obtěžování v době, kdy před rokem 2000 sloužil jako biskup.