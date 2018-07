Nový zákon prokazuje, že Izrael je tou „nejsionističtější, nejfašističtější a nejrasističtější zemí na světě”, řekl Erdogan v projevu ke členům své vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP). „Zákon o státě židovského národa, který schválil izraelský parlament, prozrazuje skutečné záměry této země. (Zákon) legitimizuje nezákonné operace a útlak," pokračoval turecký prezident.

„Mezi Hitlerovou obsesí árijskou rasou a tím, že podle Izraele patří tato starobylá země pouze Židům, není žádný rozdíl,” řekl dále Erdogan. „Duch Hitlera (...) znovu ožil mezi některými vůdčími představiteli Izraele,” dodal.

Izraelský premiér Netanjahu vzápětí na Twitteru Erdogana obvinil z „masakrování Syřanů a Kurdů a z uvěznění desítek tisíc svých spoluobčanů”. „Turecko se za Erdogana stává temnou diktaturou, kdežto Izrael pečlivě dodržuje stejná práva pro všechny své občany,” napsal izraelský premiér.

