Novinky, ČTK

Podle agentury Reuters byl protest dalším důkazem klesající popularity CSU, která v podzimních volbách do bavorského parlamentu podle všech aktuálních průzkumů ztratí většinu. Ve volbách by mohla získat 38 procent hlasů, což by byl nejhorší výsledek strany od roku 1954. [celá zpráva]

Demonstranti kritizovali vůdce CSU a ministra vnitra spolkové vlády Horsta Seehofera a bavorského premiéra Markuse Södera za jejich protiimigrační postoje. Protest svolali aktivisté sociální demokracie, německých Zelených, radikální Levice a náboženských a dobročinných spolků.

CSU na stranickém twitterovém účtu akci označila za "politickou agitaci". Lidé v Bavorsku prý vědí, jaké hodnoty strana zastává.

Bayern lässt sich nicht verhetzen! Wir verwahren uns gegen politische Hetze und rufen alle zu politischem Anstand auf. Die Menschen in Bayern wissen, was sie an der CSU haben. #ausgehetzt pic.twitter.com/RloNNH9RIq — CSU (@CSU) 22. července 2018

Seehofer počátkem července představil nový migrační plán. Ten počítá se zavedením nového režimu na německo-rakouské hranici, který má „zabránit vstupu migrantů, kteří byli zaregistrováni v jiné zemi Evropské unie“. Hlavním cílem je podle Seehofera zajištění pořádku a zaručení humánnosti. „Žádná země světa nemůže neomezeně přijímat uprchlíky,“ řekl.

„Kvůli tomu zřídíme tranzitní centra, z nichž budou žadatelé o azyl vraceni přímo do příslušných zemí,” slibuje Seehofer v dokumentu. [celá zpráva]

Plán ministra Seehofera Plán má 63 bodů. Počítá se s důkladným přezkoumáním ochrany u těch žadatelů, kteří byli odsouzeni za trestné činy. Pokud někdo tvrdí, že v zemi původu mu hrozí nebezpečí, a přesto tuto zemi navštíví během azylového řízení, má jeho žádost o azyl pozbýt platnosti. Důkladné objasňování totožnosti. Sankce pro ty migranty, kteří se řádně neúčastní integračních kurzů. Personální posílení soudů kvůli urychlení azylových řízení. Žadatelé o azyl se mají v budoucnu podílet na soudních výlohách.

Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové a její sesterská strana Křesťanskosociální unie (CSU), kterou vede Horst Seehofer, a koaliční partner sociální demokraté (SPD) počátkem měsíce týden dosáhly dohody na souboru opatření zaměřených na zpřísnění migrační politiky. Shoda panuje na rychlejším vracení migrantů do té země EU, kde se poprvé zaregistrovali. Dotyční mají být do příslušných zemí vraceni pokud možno do 48 hodin. Žádná speciální tranzitní centra na hranicích však vznikat nemají.