Spor rozjela v roce 2014 Winnie, ale ani ve dvou přelíčeních neuspěla s tvrzením, že manželství uzavřené podle kmenových pravidel nebylo řádně rozloučeno. Mandela ji před smrtí v roce 2013 vyškrtl ze závěti a sídlo v Qunu ve Východním Kapsku přiřkl nadaci, kterou spravovala jeho třetí manželka Graça Machelová. Mandelová a její právníci se snažili dokázat, že dům patří jí.

K občanskému rozvodu Mandelových došlo už v roce 1996 a soud smetl její nároky právě s poukazem na to, že otálela s řešením majetkových záležitostí sedmnáct let. Když nakonec letos v dubnu Winnie zemřela ve věku 81 let, převládl názor, že kauza tím končí.

Teď ale matčinu při oživily dcery. Podle pozorovatelů to vrhá stín na Mandelův odkaz a v ohrožení se ocitly i samotné oslavy. Zenani a Zindzi ženou spor k ústavnímu soudu a domáhají se rodinného sídla pro sebe. Jejich právník Mvuzo Notyesi napadá fakt, že podle zvykového práva se dědí půl na půl jen ve městech, kdežto venkovský majetek automaticky připadá celý muži.

Správcem majetku je přitom advokát George Bizos, který hájil Mandelu v roce 1962 v procesu, jenž legendárnímu bojovníkovi proti rasismu vyměřil 27 let ve vězení.

Poslední léta Mandelova života se příbuzenstvo opakovaně pouštělo do trpkých právních bitev. Soudilo se o listiny nesoucí Mandelův podpis, o jeho osobní předměty i o pohřebiště nejrůznějších členů rodiny. Machelová se proto raději vzdala nároku na rodové sídlo a v Qunu neplánuje ve středu žádné akce k nedožitým stým narozeninám.

Těžiště oslav chystá vnuk a vůdce klanu Mandla Mandela do exprezidentova rodiště v Mvezu ve Východním Kapsku.