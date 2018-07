ČTK

Podle amerického ministra zdravotnictví Alexe Azara jsou testy potřeba, aby byly děti svým rodičům navráceny v termínu stanoveném minulý týden kalifornským soudem. Podle soudního nařízení by měly děti ve věku do čtyř let být svým rodičům navráceny do 10. července, děti ve věku od pěti do 17 let pak do 26. července.

V internátních centrech se nyní nachází zhruba stovka dětí mladších pěti let, uvedl Azar. Podle oponentů rozhodnutí ale tak malé děti nemohou dát souhlas k testování svého DNA. Ministerstvo však trvá na tom, že porovnávání záznamů o narození dětí by trvalo příliš dlouho.