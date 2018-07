Novinky, ČTK

Britové byli nalezeni v sobotu v bezvědomí v domě ve městě Amesbury, které leží nedaleko Salisbury. Právě v Salisbury byli 4. března objeveni otrávení Skripalovi. Dvojice čtyřicátníků je ve vážném stavu.

Původně se předpokládalo, že se oba mohli otrávit znečištěnou drogou, ale to se nepotvrdilo. Policie ve Willtshire oznámila, že „mohli být vystaveni neznámé látce“. Vzorky předali do laboratoře v Porton Down. [celá zpráva]

Incident se odehrál v Amesbury, které leží nedaleko Salisbury

FOTO: Mapy.cz

Pětačtyřicetiletý muž a o rok mladší žena, podle přátel Charlie Rowley a Dawn Sturgessová, jsou nyní hospitalizováni ve stejné nemocnici v Salisbury jako tehdy Sergej Skripal a jeho dcera.

Podle policie se nikdo další vykazující stejné symptomy zatím neobjevil. Policisté rovněž zatím nevědí o ničem, co by naznačovalo, že pár byl vystaven působení smrtícího jedu úmyslně.

Policie prohledala několik míst



Kvůli vyšetřování uzavřela policie několik lokalit, kde se přiotrávený pár pohyboval: jednak dům v ulici Muggleton, drogerii v centru Amesbury, stejně jako baptistické centrum s kostelem ve stejné obci, kde se oběti zúčastnily místní slavnosti. Na té byly zhruba dvě stovky lidí, z nichž nikdo následně nehlásil podobné zdravotní potíže. Uzavřen byla také park královny Alžběty v nedalekém Salisbury.

Policisté u domu v Amesbury, kde byla nalezena dvojice lidí v bezvědomí.

FOTO: Matt Dunham, ČTK/AP

Skripalovi byli počátkem března v jihoanglickém Salisbury otráveni jedem, který britské úřady označily za armádní otravnou látku novičok, která se vyráběla v Sovětském svazu. Londýn pak z odpovědnosti za zločin obvinil Moskvu, ruské vedení ale jakýkoli podíl na útoku energicky popřelo.

Lékařům se podařilo Skripala a jeho dceru Juliji zachránit, oba již opustili nemocnici.

Video

Julija Skripalova v prvním vyjádření po propuštění z nemocnice