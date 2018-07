Hnutí ANO je stále nejsilnějším politickou stranou v zemi a vyhrálo by volby, když by získalo 28,5 procenta hlasů. Plyne to z průzkumu společnosti Kantar TNS pro Českou televizi, který připisuje stabilní druhé místo ODS s 15,5 procenty.... Celý článek Piráti ztrácejí preference. Kazí si to hlavně u mladých»