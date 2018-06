ČTK

Podle loňských údajů Dětského fondu OSN (UNICEF) se třetina Súdánek vdává před svými 18. narozeninami a 12 procent jich je provdáno ve věku do 15 let. Podle místního zákona mohou lidé vstoupit do manželství, jakmile dospějí, a za možnou hranici se považuje deset let. Jde o nejnižší legální věk pro vstup do manželství v Africe.

Na dětské sňatky v Súdánu upozornil nedávný případ Núry Husajnové, odsouzené letos k trestu smrti za vraždu manžela, který se ji pokusil znásilnit. Núře je nyní 19 let a k sňatku s více než dvojnásobně starším mužem byla přinucena ve věku 15 let. [celá zpráva]

Jednal se mnou hrozně. Když mě začal bít každý den, šla jsem na policii Amal

Amalin příběh je jiný. Manžel ji bil a kouřil přitom cigarety. Amal se po útocích snažila dovolat pomoci u otce, ale on ji vždy poslal zpět. Nakonec jí k útěku pomohla manželova druhá žena, která žila v domácnosti také.

„Jednal se mnou hrozně. Když mě začal bít každý den, šla jsem na policii,” řekla Amal. Lékař, který ji na policejní stanici prohlédl, na těle našel stopy pout a bití.

Plakal, ale poslal ji zpět



I když otec příběh své dcery zná, rozplakal se, když slyšel Amal znovu popisovat situaci. „Přišla za mnou dvakrát, byla vystrašená, bála se a já ji poslal zpět. Lituji toho,” řekl otec. Pracuje jako klempíř a sám se stará o šest dcer. Na otázku, proč Amal provdal v tak raném věku, odpověděl, že jde o tradici a o čest.

„Když jsem mu dal svou dceru za ženu, bylo to na základě důvěry. Věřil jsem, že se o ni postará, nechá ji dál chodit do školy a bude ji ctít, jak jsme se dohodli. Ale bylo to jen bití a ponižování,” řekl o svém zeti otec mladé ženy.

Netušil jsem, že by sňatek v mládí mohl mít takové důsledky Amalin otec

Důvodem, proč Súdánci provdávají své dcery tak mladé, je naděje, že jim pomáhají vyhnout se chudobě, násilí nebo také to, že zabrání zostuzení rodiny. Svobodné ženy jsou považovány za neplodné nebo za takové, o jejichž ruku nikdo nepožádal. Podle UNICEF je ale velká pravděpodobnost, že dívky provdané jako děti budou vystaveny sexuálnímu i psychologickému násilí.

„Netušil jsem, že by sňatek v mládí mohl mít takové důsledky,” řekl Amalin otec. To mu však nebrání plánovat brzké sňatky i pro své ostatní malé dcery.

Súdán se v roce 2015 připojil ke kampani Africké unie, jejímž cílem bylo skoncovat s dětskými sňatky. Národní rada pro péči o děti pak zformulovala strategii pro ukončení této praxe, avšak narazila na odpor konzervativních náboženských skupin. Pro plnění vládního cíle se udělalo málo.

Po rozvodu chce zpátky do školy



Obětem domácího násilí se snaží pomáhat nevládní organizace SEEMA, v jejíž péči je Amal i Núr. „Mnoho případů poslaných do SEEMA se vztahuje k nuceným nebo dětským sňatkům, domácímu násilí včetně znásilnění v rámci manželství,” uvádí ředitelka organizace SEEMA Náhíd Džabrallaová. V jejím centru prý ale končí jen malé množství skutečných případů násilí páchaného v Súdánu na ženách a dětech.

Súdánská vláda na dotazy CNN týkající se dětských sňatků nereagovala. Podle statistik se provdá do svých 18 let 34 procent dívek, avšak v rámci oblastí čísla kolísají. Ve Východním Dárfúru je to například 57 procent žen.

Lidí jako Núr je v Súdánu mnoho, ale jen málo z nich se dočká spravedlnosti, říká Džabrallaová.

Měla jsem být odvážnější. Amal

Amal a některé další ale bojují za změnu. Tato jedenáctiletá holčička, která si ještě hraje s panenkami a píše si do sešitů básničky, je ve svém požadavku na rozvod neústupná. Až ho dosáhne, chce se vrátit do školy a za kamarádkami.

Když se jí zeptáte, co by poradila ostatním, které jsou v podobné situaci, odpovídá: „Odvahu. Měla jsem být odvážnější.”