mcm, Právo

„Většina případů rakoviny bývá zjištěna v pokročilém stadiu. Nová ‚tekutá biopsie‘ nám však dává příležitost odhalit nemoc o měsíce či roky dříve, než se objeví příznaky nebo než je nemoc diagnostikována,“ řekl o novém testu vedoucí výzkumu Eric Klein z Cleveland Centre v Ohiu.

Při tekuté biopsii stačí k provedení testů tělesné tekutiny. To je výhodou oproti biopsii tradiční, kde se pracuje s kousky tělesné tkáně.

Test byl zatím vyzkoušen na 1600 pacientech a měl vysokou účinnost. Klein označil výsledky za velký krok ke „svatému grálu“ onkologie - k úspěšné léčbě všech druhů rakoviny. Mezi těmi, kteří testy prošli, bylo 749 lidí bez rakoviny, dalším 878 byla nemoc nově diagnostikována.

Úspěšnost kolísá

Test byl zatím nejúspěšnější při odhalování nádorů slinivky, vaječníků, jater a žlučníku. Tyto druhy rakoviny byly podle listu The Independent správně určeny ve čtyřech pětinách zkoumaných případů. Méně přesný byl při zjišťování lymfomu a myelomu, kde byla úspěšnost 77 a 73 procent.

Rakovina tlustého střeva byla správně určena ve dvou třetinách případů. Nejhorší výsledky vykázal krevní test u rakoviny plic, hlavy a krku. Úspěšnost byla mezi 56 a 59 procenty.

Výsledky testů mají být známy do dvou týdnů od jejich provedení. Podle britských expertů to otevírá cestu k programům téměř kompletního sledování rizika rakoviny, který by mohl včas odhalit varovné signály smrtící nemoci. Podle šéfa národní zdravotní služby (NHS) v Anglii Simona Stevense by to u nádorového onemocnění umožnilo „enormní nárůst přežití“.