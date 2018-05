Josef Kašpar, Právo

„Mattarella si mezi trhy a italskými občany zvolil trhy. A to je nepřijatelné,“ netajil rozhořčení šéf Ligy Matteo Salvini (45).

Luigi di Maio (31), lídr Hvězd, šel ještě dál. „Podáme žádost o impeachment prezidenta, protože porušil ústavu,“ nenechal nikoho na pochybách.

Mattarella však neměl v úmyslu ustoupit. „Souhlasil jsem s celou listinou ministrů, s výjimkou jednoho. A i tam jsem politickým stranám nabídl, aby jmenovali ze svých řad jiného. Ale odmítly to. Ministerstvo financí je mimořádně důležitý resort, který udržuje přímé kontakty se zahraničními partnery, a proto ho musí vést někdo, kdo kromě profesionálních a osobních kvalit musí sdílet to, co Itálie činí již 70 let – být aktivním členem EU a NATO. Tyto pravomoci mi udílí ústava a mou povinností je ji respektovat,“ zopakoval včera.

Liga ale odmítla jmenovat kohokoli jiného než Savonu a podle deníku La Repubblica je jasné, že Salvini chtěl využít sporu s prezidentem, aby vyvolal krizi a zajistil nové volby, při kterých stěžejním budou „zloduchové“ – Evropa, Berlín, Brusel, banky, Washington atd. To by mohlo Lize přinést další hlasy. Poslední sondy totiž naznačují, že Liga, jež získala v březnu 17 procent hlasů, by si mohla dělat čáku až na 30 procent.

Přechodný kabinet pohlídá finance

Prezident jmenoval ekonoma Carla Cottarelliho (64) předsedou nové „neutrální“ vlády. Cottarelli s praxí 25 let v Mezinárodním měnovém fondu v USA a pozdějším angažmá pro dva kabinety v úsilí proti plýtvání veřejné správy mandát přijal s rezervou a vysvětlil pojem „neutrální vlády“: v případě, že vláda získá důvěru, nechá schválit státní rozpočet na rok 2019 a v lednu 2019 podá demisi. Tím připraví cestu k novým volbám.

Pokud důvěru nezíská, bude se věnovat běžným záležitostem a volby budou už letos na podzim, nejpozději v listopadu. „Zavazuji se, že nebudu kandidovat v příštích volbách a o totéž požádám všechny členy vlády,“ dodal Cottarelli.

Vytvoří vládu expertů, která, jak podotkl, „má zajistit bezpečnost italských financí“. To ale nezastaví rozjetou Ligu a Hnutí pěti hvězd – ty ihned oznámily, že vládě důvěru nedají.

Expremiér Silvio Berlusconi (81), lídr Forza Italia, sice označil postoj Hvězd za „nezodpovědný“, avšak neopomněl dodat, že ani on důvěru Cottarellimu nevysloví.

Je tedy pravděpodobné, že nové volby budou už letos na podzim, a to ve velmi napjatém ovzduší.