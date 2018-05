Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Strategie na zastavení poklesu počtu obyvatel v zemi pronikla i do programového prohlášení kabinetu, který vzešel z dubnových voleb a povede zemi další čtyři roky. Kromě zvýšení porodnosti se chce kabinet zabývat i vysokou úmrtností obyvatelstva a vytvořit podmínky pro vyšší dožití.

Muži se v Maďarsku nedožívají v průměru ani sedmdesáti let. V těchto ukazatelích spadla země na poslední příčky v Evropě.

Více potomků se má vyplatit

„Vláda chce investovat do modernizace nemocnic a zdravotnických zařízení, odstartovat preventivní programy. Cíl? Zvýšit průměrný věk dožití Maďarů,“ napsal server hvg.hu.

Vláda plánuje odpuštění splácení poloviny studentské půjčky v případě, že mladá rodina bude mít dvě děti, celé částky v případě, že bude mít tři a víc potomků. Z úvěru na byt by si mladá rodina mohla odečíst milión forintů (85 tisíc Kč) za třetí a každé další dítě.

Kvůli zvýšení porodnosti Orbánův tým slibuje zlepšit péči o těhotné a modernizovat a zpříjemnit porodnice. „Očekává se především rozšíření počtu tzv. parent friendly porodnic. Pozitivní zážitky mají povzbudit rodiče k plánování dalších dětí,“ píše server.

V plánu je také rozšíření kapacit školek ze současných 50 tisíc na 90 tisíc míst. Vláda se rozhodla podporovat práci matek na částečný pracovní úvazek. Nyní se takto živí jen 10,2 maďarských matek, přičemž v sousedním Rakousku toto číslo dosahuje až 70 procent.

„Výpadek po porodu mnohé ženy považují za brzdu v kariéře. Pokud by mohly pracovat na částečný pracovní úvazek, určitě by to pomohlo. Necítily by se znevýhodněny oproti kolegyním, jež upřednostnily kariéru před dětmi,“ domnívá se sociolog Gyula Szilágyi.

Vládní opatření mají být cílena na mladé lidi ve věku 25 až 35 let. Maďarské ženy by podle vládních představ měly rodit dřív, nejlépe v mladším věku, než je současný průměr 28 let. Podle odborníků správným nastavením těchto opatření je možné do dvou až tří let zastavit úbytek Maďarů.

Pokles začal už po roce 1970

V Maďarsku klesá demografická křivka od poloviny 70. let. Podle statistik se v roce 1981 narodil v zemi stejný počet dětí, kolik lidí zemřelo. Od té doby je trend stále nepříznivý – na svět přichází méně dětí, než lidí umírá. Méně dětí hlásí především bohatší západomaďarské regiony na rozdíl od chudší částí na východě a severovýchodě země.

Počet obyvatel Maďarska před čtyřiceti lety činil 10,7 miliónu. Podle aktuálních údajů v zemi dnes žije 9,7 miliónu lidí. K největšímu poklesu došlo v roce 1999, kdy klesl počet obyvatel země o 48,6 tisíce. Loni se narodilo téměř 92 tisíc dětí a zemřelo téměř 132 tisíc lidí.

To znamená pokles obyvatel za jediný rok o dalších 40,1 tisíce. To je o 18 procent víc než v roce 2016. Odborníci se obávají, že negativní vývoj bude pokračovat.