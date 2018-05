rm, ČTK, Právo

Dvojice ruských komiků Alexej Stoljarov a Vladimir Kuzněcov, známá pod pseudonymy Vovan a Lexus, Johnsonovi zavolala a vydávala se za nového arménského premiéra Pašinjana, jenž „žádal rady“, jak na Vladimira Putina. Chtěl také informace o kauze Salisbury. Johnson s komiky plných 18 minut konverzoval, ač hovor nečekal. „Pašinjanovi“ sliboval „detaily důkazů“ kauzy Skripal a nechal si lichotit za „své verše“ – na adresu tureckého prezidenta Erdogana totiž zplodil velmi urážlivé rýmy.

Podezření pojal Johnson až ve chvíli, kdy se jej šprýmař snažil přesvědčit, že Kreml financuje šéfa labouristů Jeremyho Corbyna. S telefonem však praštil, až když mu „Pašinjan“ oznámil, že byl otráven ukrajinský prezident Porošenko, jehož prý zachránil „opochměl“, tedy ruský „vyprošťovák“ z kocoviny.

Britský tisk Johnsona ovšem pochválil, že „jako profesionál“ během hovoru nevyzradil žádné státní tajemství. „Je to zoufalý pokus Kremlu zachránit čest ztracenou po útoku na Skripalovy. Je tragické, když se velmoc sníží k tak špatným vtipům,“ sdělilo Johnsonovo ministerstvo.

Stoljarov a Kuzněcov ale popřeli, že by měli vazby na ruské úřady včetně tajné služby. Podle deníku The Guardian ale načasování jejich akce i to, že se dovolají vysoce postaveným politikům, ukazuje na opak. Zřejmě mají přístup k nejmodernějším technologiím, soudí list.