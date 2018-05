Josef Kašpar (Řím), Právo

Berlusconi vždy proti odsouzení protestoval, protože podle jeho názoru tento zákon začal platit až po vynesení jeho trestu. Proto se obrátil i na štrasburský Soud pro lidská práva, který se má k stížnosti vyjádřit během příštích měsíců.

Berlusconi tedy může kandidovat v případě předčasných voleb. Mohl by se do parlamentu dostat dříve – pokud se nějaký poslanec či senátor jeho strany Forza Italia (Vzhůru Itálie) se vzdají mandátu, v okrsku budou vypsány nové volby a on v nich vyhraje. „Nepotřebuje parlamentní křeslo, aby určoval politiku. Důležité je spíš, že jeho diskriminace a naší strany musí skončit,“ řekla Licia Renzulliová (42), blízká spolupracovnice.

Sváry kolem Berlusconiho však nezmizí. „Křivda je napravena,“ podotkl za všechny expremiérovy stoupence Renato Brunetta (67), poslanec Forza Italia, zatímco exprokurátor Antonio Di Pietro (67) zdůrazňuje, že si prostě jen odpykal trest.

Forza Italia bude „kritickou opozicí“

Rozhodnutí soudu posílilo pozici Berlusconiho na politické scéně. V rámci vítězné koalice pravého středu byl přinucen hrát druhé housle, protože jeho spojenec, Liga, vedená Matteem Salvinim (45), získala více hlasů a doufá, že vytvoří vládu s Hnutím pěti hvězd.

Berlusconi nakonec souhlasil s tím, že to neznamená rozkol v koalici pravého středu, avšak upozornil, že Forza Italia předvede „kritickou opozici“, tj. vládě důvěru nevysloví a bude podporovat pouze zákony, které podle jejího názoru jsou ve prospěch Itálie. „Necháme je začít. Však oni narazí a celý ten cirkus Pěti hvězd skončí,“ nechal se slyšet Berlusconi.