ČTK

Podle některých informací někdo do ohně nalil benzin, podle jiných někdo do dřevěné vatry vhodil nejméně jeden mobilní telefon. „Vypadá to, že explozi způsobil benzin, nikoli mobilní telefony, i když je pravdou, že do vatry jich určitě bylo několik umístěno,” napsal židovský server.

Lidé údajně telefony zahodili v reakci na projev jednoho z přítomných židovských představitelů, který hovořil o hrozbách, které mobilní telefony představují, a uvedl, že ten svůj spálí.

Na místě ihned vypukla panika. Záchranáři ošetřovali několik lidí, kteří utrpěli popáleniny na obličeji.

Jak uvedli londýnští hasiči, během noci zasahovali u několika požárů způsobených vatrami.