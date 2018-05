Ivan Vilček, Právo

Opozice upozorňuje, že před parlamentními volbami v roce 2020 si vládní strany štědrostí až rozhazováním „kupují“ voliče.

Premiér Peter Pellegrini (Směr-sociální demokracie) naznačil, že na zlepšení životní úrovně Slováků je vláda připravena vyčlenit 500 až 600 miliónů eur (12 až 15 miliard korun). Bude to největší sociální balíček v historii země, současně značná zátěž pro státní rozpočet.

„Neohrozí náš plán schválit na rok 2020 vyrovnaný státní rozpočet,“ slíbil Pellegrini. Předseda strany Směr Robert Fico dodal, že v době, když se slovenskému hospodářství daří, je potřeba se podělit o tento úspěch s občany.

„Přeji si, aby Slovenská republika byla úspěšnou zemí a abychom z vynikajících hospodářských výsledků mohli dát lidem co nejvíc,“ nechal se slyšet předseda nejsilnější vládní strany.

Vláda ztrácí podporu, a tak se teď snaží

Největší část finančních prostředků by měla směřovat na pomoc důchodcům, ale polepšit by si měly i mladé rodiny a někteří zaměstnanci. Na třináctý důchod ve výši 200 eur (5100 korun) pro každého důchodce by mělo být vyčleněno 220 miliónů eur (5,6 miliardy korun).

Slovenská národní strana (SNS) však místo třináctého důchodu prosazuje poukazy do lázní v hodnotě 200 eur. Zasazuje se i o razantnější zvyšování mezd učitelů, zdravotních sester a zaměstnanců ve státní správě.

Koalice připravuje toto opatření v období, kdy klesá důvěra Slováků ve vládní strany. Vražda novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové způsobila otřesy na slovenské politické scéně. Po masových demonstracích podala demisi Ficova vláda a nastoupil Pellegriniho kabinet. Ten se snaží si­tuaci stabilizovat.

Opozice se zlobí

Podle opozice je sociální balíček pouze „kupováním voličů“ před parlamentními volbami v roce 2020. „Chtějí něčím zalepit oči voličů. O nic jiného nejde – a po dramatech poslední doby ani nemůže jít,“ tvrdí Igor Matovič, předseda opozičního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti.

Politický komentátor Marián Leško je přesvědčen, že nepřehlédnutelná velkorysost může pád popularity vládních stran zpomalit, v žádném případě jej ale nezastaví. Naopak sociolog Martin Slosiarik se domnívá, že sociální balíček voliče oslovit může.