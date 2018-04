Novinky, ČTK

S požadavkem na předčasné parlamentní volby, které by se konaly letos v srpnu, přišel v úterý předseda turecké Strany národní akce (MHP) Devlet Bahçeli. Zdůvodnil to „ekonomickými a politickými operacemi proti Turecku” a dodal, že je pro zemi obtížné „současné okolnosti ustát” až do původního termínu.

Erdoganova Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) zřejmě půjde do voleb v koalici s vůdcem tureckých nacionalistů Devletem Bahçelim. Obě strany by si tak měly zajistit jednoznačnou většinu v parlamentu.

Nacionalistická Strana národní akce (MHP) nedávno přestala fungovat jako opozice a s Erdoganovou AKP spolupracuje. Volební koalice jí má umožnit získat křesla v parlamentu i bez překročení stanoveného prahu deseti procent hlasů výměnou za podporu AKP v kampani.

Změna v pravidlech



Erdogan je nesporným favoritem prezidentských voleb. Vítězství si hodlá zajistit i změnou v pravidlech hlasování. Už nebude propříště nezbytné, aby volební lístky vhazované do uren musely nutně nést razítko příslušné volební komise. Podle opozice i dalších pozorovatelů půjde o flagrantní porušení principů transparentních voleb, protože to prý usnadní volební podvody.

Bahçeli byl v minulosti proti zavedení prezidentského systému v Turecku. Před dvěma roky řekl, že posílení prezidentových pravomocí by nevyhnutelně vedlo k despotismu a z dlouhodobého hlediska by to nebylo výhodné.