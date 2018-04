Nemocnice v San Francisku uvedla, že šestatřicetiletý muž je v kritickém stavu, dvaatřicetiletá žena má vážné zranění a o pět let mladší žena má jen lehčí poranění.

Policejní šéf ze San Bruna Ed Barberini řekl novinářům, že při prohlídce objektu bylo nalezeno tělo člověka, který se sám zastřelil. Policie pak potvrdila, že útočila žena, běloška, a že se sama po útoku zastřelila. Podle televize ABC je jeden z postřelených její přítel a spekulovalo se, že příčinou střelby mohly být vztahové problémy.

Jeden z vyšetřovatelů ale listu řekl, že žena s podobným jménem si stěžovala, že jí společnost cenzuruje její kanál. „YouTube filtrovalo můj kanál, aby mi nepřibývalo zhlédnutí,” napsala a stěžovala si na videa propagující veganství a ženy v dlouhých šatech. „Na YouTube ani na dalších kanálech pro sdílení videí není rovnost, nechají váš kanál růst, jen když chtějí,” dodala.

Policisté u centrály YouTube v Kalifornii

FOTO: Jeff Chiu, ČTK/AP

Policie také zjišťuje, jak mohla žena do střeženého areálu pronést zbraň.

Informace o incidentu začaly přicházet zhruba kolem 22:30 SELČ. Agentura AP nejprve s odvoláním na zástupce města informovala o množství telefonátů na tísňovou linku. Televize Fox News pak uvedla, že policie potvrdila, že reaguje na „aktivního střelce”. Svědci údajně slyšeli nejméně 20 výstřelů, načež řada lidí začala utíkat.

Svědci pak mluvili o krvavých stopách na podlaze, počet postřelených však nebyl po nějakou dobu zřejmý.

Policisté poblíž sídla YouTube v Kalifornii

FOTO: Jeff Chiu, ČTK/AP

Svědek citovaný televizí CBS News popsal, že střelba začala přímo uvnitř sídla největšího světového videoportálu při narozeninové oslavě a že viděl nejméně tři zraněné lidi: „Když jsem byl u svého stolu, slyšel jsem výstřely a viděl lidi utíkat. Teď jsem zabarikádován v místnosti se spolupracovníky," napsal na Twitteru jeden ze zaměstnanců Vadim Lavrusik.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.