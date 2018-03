Za transgenderové se označují osoby, které se cítí být v nesprávném těle nebo se nedají jednoznačně přiřadit k určitému pohlaví. Pákistán sice patřil v roce 2009 k prvním zemím, které oficiálně uznaly takzvané třetí pohlaví, ale tito lidé jsou v zemi vystaveni silné diskriminaci. Často žijí na okraji společnosti a jsou nuceni k žebrotě nebo prostituci.

Sama Maliková přiznala, že musela bojovat, aby se dostala tam, kde je nyní. „Musím vytrpět spoustu diskriminace a nespravedlnosti. Je to typické pro všechny transgenderové lidi, kteří žijí v Pákistánu,“ řekla. Rodina ji podle jejích slov nepřijala, proto se vydala za lepším životem do velkoměsta.

There’s nothing #transgender people can’t do; we’re educated, have degrees, but no opportunities, no encouragement. I want to change this: Marvia Malik, #Pakistan's first transgender news anchor. She's also done modelling. Go girl! 💪 https://t.co/y5Df7AHfkc pic.twitter.com/YSA0jYdIIL