ČTK

„Teroristická organizace Hamás je výhradně zodpovědná za to, co se děje v Pásmu Gazy,” uvedla izraelská armáda. Podle armádní mluvčí se Palestinci pokusili zapálil vozidlo, které je využíváno při budování hraniční bariéry. Automobil byl poškozen, nicméně nevzplál a útočníci odběhli zpátky do Pásma Gazy, dodala.

Jak uvedla armáda, šlo o jeden z mnoha incidentů, ke kterým poslední dobou dochází v oblasti hraničního plotu mezi Izraelem a Pásmem Gazy. Jeden z nejvážnějších střetů se odehrál před více než měsícem, kdy výbušné zařízení umístěné u plotu zranilo čtyři izraelské vojáky. Armáda v reakci na útok podnikla letecké údery na pozice Hamásu a zasáhla 18 cílů, včetně výrobny zbraní a tajných tunelů. O život tehdy přišli dva Palestinci.

Radikální hnutí Hamás ovládá Pásmo Gazy od roku 2007 a od té doby vedlo s Izraelem už tři války. Na hranicích s Gazou od posledního ozbrojeného konfliktu v roce 2014 doposud přetrvával relativní klid, násilí znovu propuklo až loni v prosinci, kdy americký prezident Donald Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele. Hamás tehdy vyhlásil další intifádu, tedy povstání proti Izraeli.