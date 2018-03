„Jsem velmi vděčný za služby generála H. R. McMastera, který odvedl skvělou práci a vždy bude mým přítelem,” napsal Trump.

Podle některých médií byl však s odstupujícím bezpečnostním poradcem v poslední době nespokojen, což v úterý vyvrcholilo únikem dokumentu, v němž McMaster a jeho lidé doporučovali Trumpovi negratulovat ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi ke znovuzvolení.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.