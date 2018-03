Muthartová po incidentu kompletně oslepla a nyní se učí, jak žít bez zraku. „Je to stejné, jen se všechno učím novým způsobem. Život je nyní mnohem hezčí než v době, když jsem byla na drogách,“ svěřila se časopisu People nyní už abstinující Američanka po zhruba měsíčním pobytu v nemocnici a na psychiatrické klinice.

Ačkoliv byla při incidentu, ke kterému došlo 6. února, pod vlivem metamfetaminu, dokáže veškeré pocity z osudného momentu detailně popsat.

„Měla jsem dojem, že jsou všichni zemřelí uvázlí v hrobech a že bůh je tam nahoře v nebi sám. Cítila jsem, že musím něco důležitého obětovat, abych všechny osvobodila a dostala je k bohu,“ svěřila se Muthartová.

