Celkem bylo ve čtvrtek souzeno 29 lidí. Dva z nich podle soudu pomáhali teroristické organizaci, aniž by byly jejími členy, 23 obžalovaných pak bylo odsouzeno za členství v teroristické skupině. Tou míní turecká justice Gülenovo hnutí. Jeden obžalovaný byl zproštěn viny a u zbylých tří soud nevydal verdikt z důvodu jejich nepřítomnosti.

Tři roky a jeden měsíc vězení dostal bývalý hudebník Atilla Tas, který psal také novinový sloupek a posléze si získal velkou popularitu na internetu, když na sociální síti Twitter začal zveřejňovat satirické příspěvky o tureckém prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi. Na dva roky a jeden měsíc poslal soud do vězení Murata Aksoye, ostatní tresty se pohybovaly v rozmezí od šesti do sedmi a půl let.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Část turecké armády se pokusila o ozbrojený převrat

„Soudní proces ještě není u konce. Věřím, že nakonec budu osvobozen, měli byste tomu věřit také. Nic jiného než vyjadřování nesouhlasu (s vládou) jsem neudělal,” napsal na Twitter Tas. Podle agentury AP se očekává, že se odsouzení proti verdiktu odvolají.

Tvrdé represe



V rámci represí po pokusu o převrat z července 2016 byly zatčeny stovky novinářů a na 150 médií muselo ukončit svou činnost. V únoru poslala turecká justice za vazby na hnutí duchovního Gülena na doživotí také novináře Ahmeta Altana, Mehmeta Altana a komentátorku Nazli Ilicakovou.

Gülen, který žije ve Spojených státech, obvinění Ankary v souvislosti s předloňskými událostmi odmítá.

Kvůli neúspěšnému puči bylo v Turecku propuštěno ze zaměstnání či suspendováno na 160 000 lidí, včetně soudců, policistů či učitelů, z toho přes 50 000 lidí skončilo za mřížemi. Podle vlády jsou čistky nezbytné pro obnovení stability v zemi.