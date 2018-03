Politici AfD vyrazili do Sýrie, chtějí si udělat vlastní úsudek o situaci v zemi

Skupina členů protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD) se vydala do Sýrie, aby na místě posoudila bezpečnostní situaci v zemi. Na Facebooku to v úterý oznámil člen delegace, která se setkala i s velkým muftím šajchem Ahmadem Hasúnem, jenž před sedmi lety hrozil Západu sebevražednými útoky. AfD dlouhodobě usiluje o zařazení Sýrie na seznam bezpečných zemí, aby Německo mohlo zpět do vlasti deportovat odmítnuté syrské žadatele o azyl.