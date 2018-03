Z ústavy by se podle návrhu komunistické strany měla vyškrtnout klauzule omezující výkon funkce prezidenta a viceprezidenta na dva po sobě následující mandáty, tedy na deset let. To by umožnilo prezidentovi Si Ťin-pchingovi setrvat ve funkci i po vypršení jeho druhého funkčního období v roce 2023.

Si Ťin-pching stojí v čele země, armády i vládnoucí komunistické strany.

O návrhu by měli poslanci hlasovat 11. března a předpokládá se, že delegáti návrh jednoznačně schválí.

Neomezená moc



Kritici varují, že schválením této změny dostává prezident Si Ťin-pching do rukou neomezenou moc a posiluje se kult osobnosti hlavy státu. Proti plánu na jeho možné doživotní vládnutí ale vystoupila řada lidí na internetu, kteří varovali před nástupem diktatury ve stylu KLDR a návratem k éře Mao Ce-tunga. Pozorovatelé varují, že posílení prezidentovy pozice by mohlo vést k razantnějšímu a sebevědomějšímu chování v oblasti zahraniční politiky. S tím také souvisí návrh na zvýšení armádního rozpočtu, připomíná DPA.

Parlament má na zasedání také potvrdit složení nové čínské vlády, čímž bude oficiálně zahájeno druhé funkční období Si Ťin-pchinga jako prezidenta země. Očekává se i schválení nového a vlivného protikorupčního úřadu, který by měl pomoci prezidentovi v tažení proti korupci, což stanovil jako klíčový bod své vlády.

Ačkoliv je Si Ťin-pching v Číně nesmírně populární právě kvůli svému nesmlouvavému tažení proti korupci, pozorovatelé v této souvislosti varují, že se prezident v rámci boje proti korupci zaměřuje také na své oponenty a vynucuje si poslušnost, napsala agentura DPA.

Si Ťin-pching se dostal do čela strany koncem roku 2012 a soustředil od té doby ve svých rukou tolik moci jako žádný jiný čínský vůdce nejméně za posledních 25 let. Prezidentem je od března 2013.