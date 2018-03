Mladý Palestinec, který se zřejmě zradikalizoval sám, si loni na konci července v jednom hamburském supermarketu z nabízeného sortimentu vzal kuchyňský nůž s asi dvaceticentimetrovým ostřím, kterým okamžitě začal útočit.

Násilnému činu na místě podlehl Mathias P., na kterého Ahmad A. zaútočil jako na prvního, život ohrožující zranění utrpěl i další nakupující. Útočník pak zranil ještě pět lidí, než byl kolemjdoucími přemožen a zadržen.

Policejní technička na místě činu (foto z července 2017)

FOTO: Morris Mac Matzen, Reuters

Ahmad A. svůj čin vnímal jako „vůli boží”, „příspěvek ke světovému džihádu” a jako odplatu za bezpráví, kterému jsou podle něj ve světě vystaveni muslimové. To během procesu potvrdil i jeho právní zástupce, který uvedl, že z hlediska obžalovaného měly činy náboženské pozadí.

Pro zapojení Ahmada A. — který v Německu nedostal azyl, ale nemohl se kvůli chybějícím dokladům vrátit do vlasti — do teroristické organizace typu Islámského státu (IS) se nenašly důkazy.

Soud ve čtvrtek Palestince shledal vinným z vraždy, šesti pokusů o vraždu a šestinásobného ublížení na těle.

Německo v posledních letech zasáhlo několik islamistických teroristických činů. Nejkrvavější z nich si v prosinci 2016 v Berlíně vyžádal 12 obětí a desítky zraněných.