Delgado šel na 16 let za mříže za sexuální zneužívání dětí a za loupeže. Trest si odpykával ve vězení Piedras Gordas až do chvíle, kdy ho loni v lednu navštívil bratr Giancarlo. Toho Alexander omámil drogami, převlékl se do jeho šatů a pak vykročil na více než roční svobodu.

Když se Giancarlo probral, žádal propuštění. Odebrání otisků prstů potvrdilo, že je skutečně někdo jiný než vězeň. Zatkli ho však a vyšetřovali kvůli podezření, že s bratrem spolupracoval na útěku. To se ale neprokázalo.

#WorldNews A prisoner who escaped from jail after swapping places with his twin brother has been captured after more than a year, the Peruvian Interior Ministry has stated. Alexander Delgado, who was serving a 16-year sentence for offences including robb.. https://t.co/BrReEJTRdP