„Dvanáct lidí zemřelo ve škole, dva před školou, jeden na ulici a dva v nemocnici,” řekl médiím Scott Israel, šerif okrsku Broward. Dodal, že další lidé jsou stále na operačních sálech. Do nemocnic bylo odvezeno nejméně 17 lidí, uvedl pro televizi CNN lékař Evan Boyar z místní sítě nemocnic Broward Health.

Několik studentů záchranáři ošetřili přímo na ulici před školou.

Útočník, označený policií za bělocha v tmavočervené košili či tričku, byl během zásahu policie zatčen. Agentura AP s odvoláním na bezpečnostní složky uvedla, že střelec se jmenuje Nicolas Cruz. Devatenáctiletý mladík a současně bývalý student školy byl podle spolužáků tichý a měl zálibu ve zbraních.

„Loni s ním byly problémy, vyhrožoval ostatním studentům,” řekl deníku učitel matematiky Jim Gard. Dodal, že Cruz byl následně vyloučen ze školy. Že jde o bývalého studenta, později potvrdil i šerif.

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt