#MeToo

Me Too (z angl. Já/mě také) je kampaň proti sexuálnímu nátlaku a obtěžování převážně na pracovišti šířená zejména přes sociální sítě. Zahájena byla v říjnu 2017, když se začala objevovat obvinění proti hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi. Do kampaně, která spočívá v šíření povědomí o všudypřítomnosti a nebezpečnosti sexuálního násilí, se zapojily i slavné osobnosti z oblasti filmu či politiky.