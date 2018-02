„Kdo to kdy viděl takového šílence! Vždyť mohl zranit někoho nevinného!“ rozčiluje se Stefano (55), majitel obchodu s potravinami, před nímž došlo k první přestřelce. Je zbytečné dodávat, že „nevinnými“ míní někoho z místních usedlíků.

Tento výrok zjevně vykresluje pocity části města, jež se cítí být znásilněno neočekávaným příchodem migrantů.

„Víte, ono se snadno a pořád dokola mluví o rasismu. Ale podívejte se na kolotoče na náměstí. Sedačky jsou tam neustále obsazeny nigerijskými překupníky drog, jako je Oseghale,“ dodává Paolo Fizzi (37) v narážce na případ, kdy policie zatkla nigerijského dealera drog Innocenta Oseghaleho (28) kvůli podezření z vraždy narkomanky Pamely Mastropietrové (18).

Starosta města Romano Carancini (57) nechce, aby si jinde mysleli, že víc než polovina obyvatel Maceraty v duchu vlastně Trainiho nehájí, ale chápe. „Nepopírám, že se tady objevují jisté situace, kdy ani já se necítím dobře, když vidím, jak přistěhovalci prodávají drogy anebo žebrají. Ale my jsme vždycky byli přívětivé a otevřené město,“ říká.

To dokazuje i výpověď Senegalce Mustafy (22), který popsal, jak ho dva italští mladíci přinutili lehnout si na zem, a tak ho zachránili před Trainiho útokem.

Berlusconi varuje: Bomba už tiká

Jenže, jak píše deník La Repubblica, v Maceratě teď naplno zeje propast nedůvěry mezi domácím obyvatelstvem a migranty. Starosta chce zakázat dvě protidemonstrace. Tu první svolala neofašistická Forza Nuova na morální podporu Trainiho a proti migrantům. Druhou pak tzv. sociální centra, která sdružují extrémní levici. „Teď potřebujeme hlavně klid a vrátit se k normálnímu životu. Doufám, že prefekt manifestace nepovolí,“ věří Carancini.

V prvním okamžiku po sobotním útoku většina italských politiků žádala, aby se incident nestal tématem předvolební kampaně. Příměří ale trvalo jen pár hodin.

„Kdokoliv střílí, je zločinec, ale do této situace nás vehnaly levicové vlády. Nemám nic proti pěti miliónům legálních migrantů, kteří pracují, posílají děti do školy a platí daně. Ale není možné tolerovat přítomnost osmi set tisíc ilegálů, kteří nepracují, požívají hospodářské výhody státu a navíc kradou, prodávají drogy a znásilňují. Nekontrolovaná migrace přináší chaos a zlobu. Jestli někdo nese vinu, tak je to vláda, která sem stovkám tisíc ilegálních migrantů dovolila přijít,“ prohlásil Matteo Salvini (44), tajemník Ligy Severu. A expremiér Silvio Berlusconi (81) označil přistěhovalce za „tikající sociální bombu“.

Extrémní levice namítá, že Salvini je ochráncem Trainiho a že Itálie se nesmí pro uprchlíky stát nedobytnou pevností.

Integrace nefunguje

„Problém je v tom, že Itálie umí zvládnout první fázi přijetí uprchlíků: zachrání je na moři, ošetří, ošatí, vyléčí a zajistí je jistou finanční podporou. Ale tím to bohužel končí,“ komentuje problém politolog Angelo Panebianco (69).

Znamená to, že pak ale jen část z nich se naučí italsky a má možnost zapojit se do normálního pracovního života.

„Ostatní země je nechtějí, zůstávají u nás a stávají se snadnými oběťmi těch, kteří je dovedou ke zlodějně, prodeji drog a prostituci. To, že v Itálii nedošlo k žádnému atentátu jako například ve Francii, Německu, Belgii či Británii, ještě neznamená, že tato hrozba u nás není,“ upozorňuje Pane­bianco.