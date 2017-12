Ministr vnitra provincie Balúčistán Sarfraz Bugtí podle agentury Reuters řekl, že do křesťanského kostela při zahájení nedělní bohoslužby vtrhli ozbrojenci s vestami napěchovanými trhavinou.

První informace hovořily o pěti mrtvých, později agentura Reuters s odvoláním na místní úřady uvedla, že je po útoku osm lidí mrtvých a 45 zraněných.

„Lidé se rozprchli do všech koutů”



Oproti původním zprávám bylo také útočníků víc. Kromě dvou atentátníků, kteří jsou mrtví, se na útoku měli podílet ještě další dva lidi, jimž se podařilo uniknout. Ke zločinu se zatím nikdo nepřihlásil.

Z dosavadních informací vyplývá, že se jeden z útočníků se sebevražednou vestou odpálil v bráně kostela, druhý pak, který se pouze zranil, pokračoval palbou po přítomných policistech. Po přestřelce zemřel nakonec také.

„Lidé se rozprchli do všech koutů kostela, vůbec jsem neměla tušení, co se děje. Všechno se to stalo strašně rychle,” popsala pro televizi žena, která byla společně s s téměř čtyřmi sty lidí v době útoku v kostele.

Kvéta jako hlavní město provincie Balúčistán byla centrem násilí už v minulosti a bývá častým cílem útoků ozbrojených útvarů napojených na hnutí Pákistánský Talibán anebo separatistických skupin, uvádí Al-Džazíra s tím, že k nedělnímu útoku se zatím nikdo nepřihlásil.