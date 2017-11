Prezident Miloš Zeman se pustil do autorů nenávistných komentářů na internetu. Jsou to podle něj „nešťastní a pitomí lidé”, kteří ve svém životě nic nedokázali. V pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov je také označil za „plevel země”.... Celý článek Jsou to nešťastní a pitomí lidé, vyplísnil Zeman autory nenávistných komentářů»