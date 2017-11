Ross zatajil své obchodní vztahy s oligarchou a švagrem ruského prezidenta Vladimira Putina, jenž figuruje na americkém sankčním seznamu. Ross vlastní nadále akcie firmy Navigator Holdings Ltd. se sídlem na Marshallových ostrovech. Hlavním klientem společnosti je ruská petrochemická společnost Silbur, kterou vlastní manžel nejmladší Putinovy dcery Kirill Šamalov a oligarchové Gennadij Timčenko a Leonid Michelson. Je to silný důkaz o vazbách administrativy prezidenta Donalda Trumpa na Rusko.

Významný investor v Silicon Valley Yuri Milner, který zpočátku podporoval Facebook, se podílel na dvou investicích ruské státem kontrolované banky VTB, ale ještě předtím, než se ocitla na americké sankční listině.

Trudeaua doběhl sponzor

V Kanadě dokumenty podkopávají pozici premiéra Justina Trudeaua, který se zaměřuje na boj proti offshoreovým daňovým rájům. Jeho poradce Stephen Bronfman, který sháněl peníze pro jeho Liberální stranu, po dvacet let přesouval do daňových rájů milióny dolarů z rodiny bývalého kanadského senátora Lea Kolbera.

Bronfmanova rodina patří mezi největší boháče. Bronfmanův děd založil likérku Seagram.

Co může královna a kdo vlastní Everton



V Británii se skandál týká i královny, protože deset miliónů liber z jejího soukromého majetku bylo vloženo do offshoreových fondů na Kajmanských ostrovech a na Bermudách. To není v rozporu se zákonem, objevily se však otázky, zda by podobné investice měla dělat královna.

V Británii využíval daňových rájů Lord Ashcroft, který byl kdysi tajemníkem Konzervativní strany a významným sponzorem toryů.

Majitel Evertonu Farhad Moshiri

FOTO: Reuters

Skandál se dotkl i fotbalové Premier League. Skoro polovinu akcií Evertonu drží od roku 2016 Farhad Moshiri, jenž prodal své akcie Arsenalu. Akcie Evertonu však nekoupil, nýbrž dostal od ruského oligarchy uzbeckého původu Ališera Usmanova, který zase vlastní 30,4 procenta akcií Arsenalu. Je tedy otázkou, komu ve skutečnosti Everton patří.

Po zveřejnění dokumentů se navíc ukázalo, že Usmanov taky tajně koupil společnost Bridgewaters odpovědnou za kontroly, zda se ruské peníze někde neperou.

V Indonésii začali kvůli uniklým dokumentům vyšetřovat bývalého kandidáta na prezidenta Prabowa Subianta a děti bývalého diktátora Suhrata. Panuje podezření, že porušili daňové zákony.

Rozsáhlá databáze ukazuje toky peněz



Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo 13,4 miliónu dokumentů, z nichž většina pochází od dvou velkých firem, bermudské Appleby a singapurské Asiaciti Trust, které se pohybují ve světě offshoreových financí.

Záznamy obsahují e-maily, smlouvy a často i bankovní záznamy týkající se 25 tisíc firem spojených s lidmi ve 180 zemích světa. Dokumenty také ukazují, že daňových rájů využívají i společnosti Apple, Nike, McDonald's, Walmart, Allianz, Siemens, Uber či Yahoo. [celá zpráva]