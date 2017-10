„S vyhlášením nezávislosti - a my neříkáme 'jednostranné' vyhlášení nezávislosti - se počítá v zákonu o referendu, pokud jde o uplatnění jeho výsledků. Uplatníme to, co praví zákon,” řekl Puigdemont v pořadu katalánské stanice TV3, jehož výňatky se v předstihu objevily na internetu.

Katalánská vláda tvrdí, že více než 90 procent z odevzdaných hlasů bylo pro odtržení Katalánska od Španělska. Účast ale činila jen 43 procent z oprávněných voličů. Španělské úřady označily referendum za nezákonné.

Podle katalánského zákona by měl parlament vyhlásit nezávislost regionu během 48 hodin od ohlášení kladného výsledku plebiscitu. Regionální parlament se má sejít v úterý večer, aby si vyslechl Puigdemonta.