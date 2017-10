V Barceloně policie použila proti stoupencům gumové projektily. Pomocí vozů také rozrážela kovové bariéry, několik lidí bylo zraněno, uvedl server Sky News.

Policisté například zasáhli proti zpívajícímu davu v Gironě, mnozí z lidí drželi nad hlavami volební lístky. Policisté se snažili z volebních místností dostat lidi ven, jsou mezi nimi i ženy a děti.

Při snaze dostat se do školy, kde jsou volební urny, rozbili kladivem vstupní skleněné dveře.

Volební místnost v katalánském městě Girona; Zdroj: Reuters

Španělská centrální vláda referendum označila za ilegální a snaží se mu zabránit.

Police at Carrer de Pau Claris have taken voting boxes and ballots. Now driving off. They were willing to use force, it turns out. @FT pic.twitter.com/2p5T6o19JF